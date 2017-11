Weihnachtszeit oh Weihnachtszeit Bad Taste VII, es ist soweit.

Am 9. kommt der Nikolaus, Er sucht sich nur die Besten raus.

Hat allerlei Geschenke bei doch sein Sack reicht nur für Drei.

Schaut in eure Schränke rein und macht euch einfach schrecklich fein.

Belohnt werdet ihr vom bärtigen Mann mit feinstem Sound für Jedermann.

Gefeiert wird am 9.Dezember die Letzte war Mega, if you remember.