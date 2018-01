Bad Taste Party

Fasching: ein Event, dass uns alle Jahre wieder an der Zurechnungsfähigkeit der Reutlinger*innen zweifeln lässt, und manchmal auch zum fremdschämen verleitet. Deshalb will die Zelle mit euch nach dem Aschermittwoch feiern, und zwar das Ende der Faschingszeit! Und weil euch auch was fürs Auge geboten werden soll, hat sich extra eine Zelle-Faschings-Tanzcrew formiert, um für ein einzigartiges Veranstaltungsfoto zu posieren – die Übungen dafür zogen sich über Stunden!

Werft euch in eure schicksten Bademäntel oder Wonderwoman Kostüme, und tanzt in euren Adiletten zu den Hits des schlechten Geschmacks!