Baden-Württemberg - Oberschwaben/Allgäu

Der Fotograf Bernd Mantwill lädt am Donnerstag, 02. Februar 2017 um 19.30 Uhr zu einer Foto-Reise nach Oberschwaben und ins Allgäu ein. Oberschwaben ist das Land zwischen Bodensee und der Schwäbischen Alb, das Land der Tausend Seen und Weiher, reich an heilsamen Wässern, Mooren und Kurbädern. Die Diareise beginnt am Federsee und führt von hier nach Bad Wurzach und zum Naturschutzgebiet Schenkenwald. Weitere Reiseziele sind Weingarten, Stammsitz des Adelsgeschlechts der Welfen und Ravensburg, Stadt der Tore und Türme. Schließlich führt die Reise in den zu Baden-Württemberg gehörenden Teil des Allgäu, nach Wolfegg und Wangen. Entdecken Sie gemeinsam mit Bernd Mantwill die architektonischen und kulturellen Besonderheiten dieser alten Kulturlandschaft. Und vielleicht erzählt er auch so ganz nebenbei die eine oder andere Anekdote aus den oberschwäbischen Barockschlössern oder –Kirchen.