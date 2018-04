Mit einer Matinee feiern wir unter dem Motto "baf to go: Archive bewegen" am Sonntag den 06. Mai 2018 von 11:00 bis 13.00 den Abschluss unseres Teil-Projekts zum "Digitalen Deutschen Frauenarchiv" in Tübingen.

In einer Mischung aus Empfang, Stadtrundgang und Performance werden wir von 11-13 Uhr die Ergebnisse aus der baf-Arbeit vorstellen.

Als Programmpunkte sind geplant:

- Von der Kiste zum Computer (Performance)

- Frauen_geschichte bewegt (Stadtrundgang)

- Angekommen bei baf e.V. (Empfang)