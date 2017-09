N.Y.A.D.S. ist ein DJ Kollektiv aus Reutlingen und Tübingen.

Seit 2010 sind sie als Crew in der Club-Szene unterwegs. Mark-Ski, Noklu, C-Ris, Postman, Equal und Run iniQ sind die sechs Namen die hinter der Abkürzung stecken. NOT YOUR AVERAGE DISCO SHIT, kurz N.Y.A.D.S., steht für Feiern ohne Scheuklappen und Ausrasten ohne Kompromisse, für Hände in der Luft, Schreien, Springen, Tanzen!

Mit der Partyreihe BAGAE bringen euch N.Y.A.D.S. in Kooperation mit REPRESENT - YOUR HOMETOWN MUSIC und dem franz.K wieder Schwung in das Reutlinger Wochenende! An den Plattentellern sorgen an diesem Abend Run iniQ und Noklu für die freshesten Tunes aus Urban, Hop Hop, Bass, Future Grooves und vielem mehr! Und vor der Bühne und dem Club? Dort schwingt die Bagage das Tanzbein!