Ballett-Matinée

Nun schon zum 21. Mal zeigt uns Prof. Birgit Keil mit ihren Studierenden der traditionsreichsten Ausbildungsstätte Deutschlands, der staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim, ihr hochprofessionelles Ballett. Birgit Keil, eine international gefeierte und vielfach ausgezeichnete ehemalige Primaballerina des Stuttgarter Balletts, hat seit 1997 die Leitung der Akademie des Tanzes inne. Ihr Repertoire reicht von der Klassik bis zur Moderne, von der Pflege und Belebung des Erbes bis hin zur Wahrnehmung der Gegenwart. Der tänzerische Nachwuchs überzeugt mit Kreativität, Eleganz und Kraft sowie Dynamik, Sensibilität und Präzision, da er nicht nur technisch, sondern gerade auch in künstlerischer Hinsicht sehr gefördert wird. In der Akademie des Tanzes Mannheim erhalten junge, talentierte Tänzerinnen und Tänzer aus der ganzen Welt eine hervorragende Ausbildung und haben somit gute Chancen, nach ihrem Studium an renommierten Ballettkompanien verpflichtet zu werden.