Seit 10 Jahren gehören die BALKANSPEZIALITÄTEN, die Balkan-Party in den Wagenhallen zu den Klassikern in Stuttgarts Nachtleben. Daran wird sich auch während der Sanierung der Wagenhallen 2017 nichts ändern: mit seiner Feierwut zieht das Balkanspezialitäten-Team um DJ Beng in den Keller Klub in Stuttgarts Mitte! Das Motto lautet: „Wagenhallen ohne Dach … Egal, wir gehen in den Keller!“ Musikalisch und feiertechnisch wird sich nichts ändern: Es warten auf Euch die musikalischen Perlen aus dem Osten Europas und dem Rest der Welt! Wer bisher noch nie mit uns gefeiert hat, der sollte sich die kommenden Exil-Parties nicht entgehen lassen!