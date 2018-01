Heidelbergs größter Kultballmit 5 Bands

Pünktlich zum Faschingsbeginn findet wieder der Ball der Bälle in der altehrwürdigen Heidelberger Stadthalle statt: Am Samstag, 10. Februar 2018 lädt Graf Dracula einmal wieder zu seinem kultigen Maskenball – ein Muss für alle Vampire und Vampirinnen, die den Tag meiden und in der Nacht aufleben!