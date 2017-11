Ballads and Blues with Klaus Graf vol.2

Der Pianist André Weiß holt im Rahmen seiner Reihe „Tuesday Jazz Report“ erstklassige Musiker auf die Bühne, mit denen er jeden 3. Dienstag im Monat aus der Welt des Jazz berichtet. Im Vordergrund steht eine Spielkultur, die sich am Traditional Jazz orientiert und beim Publikum Freude an der Musik weckt.In diesem Sinne: Let the Good Times Roll!Klaus Graf ist Professor für Saxophon an der Hochschule für Musik in Nürnberg, und durch Zahlreiche Rundfunk, TV und Platten/CD Produktionen (Chaka Khan, Al Jarreau, Clark Terry, Michael Brecker u.v.m. ) deutschlandweit bekannt. Bevor er den Rest des Monats mit der SWR Bigband unterwegs ist, stattet er der Kiste einen Besuch ab um mit einem "Ballads & Blues" Programm mächtig einzuheizen. Unterstützt wird er dabei von einer exzellenten Rythmusgruppe bestehend aus Joel Locher (Kontrabass), Marcel Gustke (Drums) und ihrem Gastgeben, André Weiß (Piano).

Klaus Graf - Saxophon

Joel Locher - Bass

Marcel Gustke - Drums

André Weiß - Piano