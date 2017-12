Ballads and Blues with Klaus Graf Vol. 2

Der Pianist André Weiß holt im Rahmen seiner Reihe „Tuesday Jazz Report“ erstklassige Musiker auf die Bühne, mit denen er jeden 3. Dienstag im Monat aus der Welt des Jazz berichtet. Im Vordergrund steht eine Spielkultur, die sich am Traditional Jazz orientiert und beim Publikum Freude an der Musik weckt.In diesem Sinne: Let the Good Times Roll!

Mit dem 1920 geborenen Clark Terry wurde im Februar 2015 eine Legende verabschiedet. Er gilt bis nach seinem Tod nicht nur als einer der einflussreichsten Trompeter des Jazz, sondern auch als positiver Charakter voller Lebensfreude, wie sie kein zweiter in der Jazz Geschichte verkörperte. Ganz getreu nach seinem Motto "keep on keeping on" spielte er Konzerte im Alter von über 80 Jahren und unterrichtete bis 2015 Schüler aus der ganzen Welt.Die Trompete spielt heute Abend kein geringerer als Bastian Stein, Dozent an der Musikhochschule Stuttgart und zweifellos einer der besten Trompeter der deutschen Jazzszene.Mit Davide Petrocca (unter anderem Monty Alexander) am Bass und Marcel Gustke (The Voice / SWR Bigband) am Schlagzeug sind zwei weitere hochkarätige Musiker mit von der Partie, die die Band zu einem Quartett abrundet, das sich sehen lassen kann!

Bastian Stein - TrompeteDavide Petrocca - BassMarcel Gustke - DrumsAndré Weiß - Piano