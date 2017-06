Ballett Zürich

Mit Christian Spuck hat alles angefangen: Sein Don Q. setzte den Startschuss für Gauthier Dance und die unaufhaltsame Tanzbegeisterung im Theaterhaus. Jetzt kehrt der ehemalige Hauschoreograph des Stuttgarter Balletts als Direktor

seiner eigenen Kompanie zurück und bringt den ersten Klassiker mit, den er für Zürich geschaffen hat: Sergej Prokofiews Romeo und Julia. Zwei Liebende in einer Welt voll Gewalt, ein Pater, der die Clans versöhnen will, ein Schrei in einem

Meer von Kerzen: Shakespeares berühmte Liebesgeschichte spielt hier in einer düsteren Moderne zwischen Machtmenschen und ratlosen Intellektuellen. In einer Welt der Abgrenzung und der Vorurteile lassen sich echte Gefühle nur noch

körperlich erspüren.