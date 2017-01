Band in the Bix - feat. Claus Reichstaller

Der Altsaxophonist Cannonball Adderley gründete im Jahr 1959 ein Jazz-Quintett mit seinem Bruder Nat (Trompete), das als stilbildend für den Souljazz in die Musikgeschichte einging. Groove-betonte, melodische Jazzmusik stand im Vordergrund. Aus Kompositionen wie „Worksong“, „Mercy Mercy“ oder „Walk Tall“ wurden international erfolgreiche Jazz-Hits.

Die beiden Bläser fanden Unterstützung durch eine fantastisch harmonierende Rhythmusgruppe, die im Laufe der Jahre aus berühmten Musikern wie z.B. Sam Jones (Bass), Joe Zawinul, Bobby Timmons (Piano) und Louis Hayes (Drums) bestand.

Die Musiker der Band in the BIX, Klaus Graf, Olaf Polziehn, Mini Schulz und Obi Jenne, hervorragende, deutsche Jazzmusiker, verstehen es meisterhaft, diese Musik nicht einfach zu kopieren, sondern angereichert mit ihrem eigenen musikalischen Stilen wieder zum Leben zu erwecken. Als special guest bringt die Band in the BIX an diesem Abend Claus Reichstaller mit, ein absoluter Spitzentrompeter. Seit 2009 an der Hochschule für Musik und Theater in München als Institutsleiter für den Bereich Jazz zuständig und als „international player“ einer der ganz großen seines Faches! Zusammen mit der Band in the BIX gibt es von diesem Meister an seinem Instrument Souljazz vom Allerfeinsten!

Besetzung: Klaus Graf (sax); Claus Reichstaller (tp); Olaf Polziehn (p); Mini Schulz (b); Obi Jenne (dr)

