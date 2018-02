Band in the Bix meets Tony Lakatos, Axel Schlosser & Hubert Nuss

× Erweitern Band in the bix

Die Köpfe der Band in the BIX sind der Saxophonist und Arrangeur Libor Sima und der Schlagzeuger Meinhard "Obi" Jenne, die als eine Art Keimzelle zahlreicher musikalischer Aktivitäten in Stuttgart und innerhalb der letzten 20 Jahre zusammen mit Mini Schulz die Dreierbesetzung „TRI“ formiert haben.

Vom meisterlichen Umgang mit ihren Instrumenten geprägt, sind die Musiker dem groovenden und swingenden Jazz verfallen sowie der Freude daran, neue Synergien zu entdecken und zu entwickeln.

Zu dieser Stammbesetzung lädt Obi Jenne immer wieder die fantastische Gastmusiker aus ganz Deutschland ein und verfolgt in einem vergrößerten Ensemble unter dem Titel "Band in the BIX" seinen persönlichen Gedanken der offenen Community unter Jazzmusikern. Dadurch entstehen stets neue Interpretationsmöglichkeiten, wichtige Komponisten werden vorgestellt, aber auch andere musikalische Themenabende werden jedes Mal zum einzigartigen Erlebnis.

Und so hat sich die Band in the BIX auf ausgewählte Spezialprogramme konzentriert und präsentiert an diesem Abend ein Programm, das optimal zu der BIX-Konzertbesetzung mit drei Bläsern passt. Stücke von Miles Davis, Horace Silver, John Coltrane und vielen mehr werden von den Spitzenjazzern aus Frankfurt und Stuttgart interpretiert.

Erleben Sie unter anderem die Solisten der HR Big Band und des SWR Radiosinfonie-Orchesters bei einem seltenen Gipfeltreffen alter und guter, musikalischer Freunde.

Die Musiker des Konzertabends im BIX:

Axel Schlosser: Nach dem Studium an der Musikhochschule Mannheim und Erfolgen mit diversen Combos wird Schlosser 2002 Solo-Trompeter der HR-Big Band Frankfurt. Er ist Leader mehrerer internationaler Combos und hat eine Zusammenarbeit mit fast allen großen Jazzmusikern vorzuweisen. Er ist mit dem JazzO-Preis sowie Preisen der deutschen Schallplattenkritik mehrfach ausgezeichnet und spielt auf fast allen großen Festivals. An der Musikhochschule Mainz ist er Professor für Jazz-Trompete.

Tony Lakatos ist seit Jahrzehnten erster Tenorist bei der HR Big Band und gehört darüber hinaus zu den erfolgreichsten Saxophonisten Europas. Mit mittlerweile fast 300 eingespielten CD´s und seinen weltweiten Tourneen hat sich der gebürtige Budapester in den Olymp des Jazz‘ gespielt.

Libor Sima ist Jazz-Saxophonist und Solofagottist des Radiosinfonieorchesters des SWR und ein vielbeachteter Komponist. Einer seiner großen Erfolge war u.a. seine Auftragskomposition für den SWR, in der alle 3 Klangkörper musikalisch verschmelzen konnten. Als Saxophonist ist er sowohl traditionsbewusst als auch den Strömungen der 70/80er Jahre nicht abgeneigt.

Hubert Nuss ist Dozent für Jazzpiano an der Stuttgarter Musikhochschule. Seit dem Studium an der Musikhochschule Köln lebt er dort und ist mit zahlreichen Engagements bei sämtlichen Rundfunk Big Bands und diversen Projekten ebenso wie mit den Veröffentlichungen seines eigenen Trios in Erscheinung getreten.

Mini Schulz war langjähriges Mitglied des Stuttgarter Kammerorchesters und ist seit 2006 ordentlicher Professor an der Musikhochschule Stuttgart für Jazz-Kontrabass. Als Leiter des Jazzclubs BIX ist er ebenso bekannt wie durch die Zusammenarbeit mit Laurie Anderson, Stephane Grapelli, Lou Reed, Steve Gadd, TRI, Helen Schneider, dem David Gazarov Trio und dem Peter Lehel Quartett. Zudem ist er Vizepräsident des Landesmusikrats Baden-Württemberg.

Obi Jenne Jenne ist seit dem Abschluss seines klassischen Schlagzeugstudiums an der Musikhochschule Trossingen und Stationen in den Orchestern des Mannheimer Nationaltheaters und als Akademist bei den Berliner Philharmonikern international als Schlagzeuger tätig. Er ist Leiter des Stuttgart Jazz Orchestra sowie der Porsche Big Band und Drummer der German Jazz Masters mit Doldinger, Dauner, Schoof und Schmid, für Helen Schneider und das David Gazarov Trio sowie Schlagzeuger der Band TRI.

Besetzung: Axel Schlosser (tp); Tony Lakatos (sax); Libor Sima (sax); Hubert Nuss (p); Mini Schulz (b); Meinhard "Obi" Jenne (dr)

Mehr Infos unter: http://bandinthebix.de/