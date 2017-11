Band in the Bix - Night of Ballads and Blues

An diesem ersten Abend nach Weihnachten gibt es eine ausgewählte Playlist und ein in die Tiefe der Musik gehendes Programm - angefangen von rauchigen Balladen, erdigen Bluesthemen und kreativen Improvisationen bis hin zu Songs, die Sie in die Atmosphäre des Jazz und Blues .

Mitverantwortlich für das heutige Programm ist hauptsächlich der begnadete Saxofonist Libor Sima. Neben seinen Künsten am Saxophon beweist er regelmäßig ein Können als Solo-Fagottist des SWR-Radio-Sinfonieorchesters. Wie auf der 2015 erfolgreich veröffentlichten CD "Kind of Stuttgart" zu hören, ist er mit seinem Fagott sogar im Jazz unterwegs!

Sima arrangiert und komponiert für (Big) Bands und Orchester, schreibt für Combos und Chöre. Seine teilweise abendfüllenden Werke gehören ebenso zum Spannendsten, was die aktuelle Konzertwelt zu bieten hat, wie auch seine unendlich kreativen Improvisationen im kongenialen Zusammenspiel mit seinen Freunden und Mitmusikern der Band in the BIX.

Als Solist der HR-Big Band wird Trompeter Axel Schlosser seine wundervollen Soli beisteuern.

Mit dieser großartigen Besetzung wird die Band in the BIX die Woche zwischen den Jahren musikalisch veredeln.