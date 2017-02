Band in the Bix - The Jazzbrothers

× Erweitern The Jazzbrothers

Meinhard Obi Jenne und Jürgen Bothner kennen und schätzen sich seit den späten 1990er Jahren und sind Brüder im Geiste, was den Jazz betrifft, eben „THE JAZZBROTHERS“! Sie beschäftigen sich schon lange mit den großen Meistern wie Ellington, Basie, Porter, Gershwin, Getz und sind stolz, mit den Protagonisten der Gründerzeit des Jazz musikalisch unterwegs gewesen sein zu dürfen: Von Max Greger Sr. und Hugo Strasser, Bill Ramsey und Chuck Berry bis hin zu Ack van Rooyen, Benny Golson, Art Farmer und Jimmy Woode reichen ihre musikalischen Weggefährten und Lehrmeister. Neben ihrer regen Konzerttätigkeit, u.a. mit der Band in the Bix, TRI oder den Jazz/ Soul Diamonds verbindet sie die gemeinsame Liebe zum swingenden Mainstream Jazz. Was liegt näher als eine Formation zu gründen, die sich kompromisslos dieser swingenden Tradition verschreibt? Von den goldenen 20-ern in Chicago, den swingenden 30-ern, den virtuos boppenden 40-ern bis zu den 50-ern mit Ausflügen in Cool-und Latin hat sich der Sound des Jazz entwickelt. Eben dieser Sound wird von den Musikern der Jazzbrothers live ebenso unverfälscht wie zeitlos modern inszeniert werden. Obi Jenne und Jürgen Bothner brauchen dafür natürlich noch weitere Spitzenmusiker, um die Band abzurunden! Als Gast haben sie ihren langjährigen Freund und großartigen Pianisten Max Greger jr. dabei, mit dem sie schon unzählige, grandiose Konzerte in den großen, bundesweiten Konzerthäusern des Landes gegeben haben. Mit Mini Schulz am Kontrabass präsentieren sie eine weitere, besondere Musikerpersönlichkeit. Auch er ist klassisch ausgebildet, beschäftigte sich aber schon immer mit der kreativen Ästhetik der oben genannten Zeiträume. Die Jazzbrothers garantieren mit jedem Auftritt ein unvergessliches, musikalisches Erlebnis, das mit Spaß und virtuos in Szene gesetzt wird von meisterhaften Instrumentalisten.