Einst schrieb ein Journalist treffend: „Wenn ihr die Sünde kennenlernen wollt, vergesst Paris, geht nach Kansas City“! Wilde Sessions, heißer Swing zu nicht enden wollenden Riffs - in Kansas kam euphorische Unterhaltung der hohen Improvisationskunst so nah wie selten.

In den 20-er und 30-er Jahren war Kansas City unter Tom Pendergast eine der wichtigsten Metropolen in den USA. In den Zeiten der Prohibition erlebte das Nachtleben in Kansas City einen rasanten Aufschwung. Die sehr guten Arbeitsbedingungen ermöglichten das Entstehen des "Kansas City Jazz“, der sehr bluesorientiert und rhythmisch ist. Berühmte Clubs waren das „Sunset“, der „Subway Club“ und das legendäre "Reno", in dem die Bigbands von Benny Moten, Jay McShann und Count Basie regelmäßig spielten. Im Anschluss an die regulären Auftritte gab es "Jam Sessions“, die bis in die frühen Morgenstunden gingen und als Wegbereiter des konzertanten Jazz gelten.

Eine der berühmtesten Jamsessions ist die von 1934, bei der Coleman Hawkins, der mit der durchreisenden Fletcher Henderson Band in der Stadt war, gegen Lester Young, Ben Webster und Herschel Evans antrat und verlor. Die Geschichte sagt, dass er sich so sehr in seine Niederlage hineinsteigerte, dass er die Abreise der Fletcher Henderson Band verpasste und in der Verfolgungsjagd - der Band hinterher - seinen neuen Cadillac demolierte.

An diesem Abend wird die Band in the BIX die Atmosphäre dieser heißen Jazznächte und der tierisch swingenden und groovenden Zeit, ausgehend von der Ära der größten Bigbands des Jazz, wieder aufleben lassen.