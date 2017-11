Du hast Lust auf eine ganz besondere Weihnachtsfeier und ein paar Stunden ganz und gar nicht beschauliche Musik mit einigen der feinsten BYH!!!-erprobten Partygaranten unserer Szene? Dann bist Du richtig bei der BANG YOUR HEAD!!! Weihnachtsfeier 2017 am 09. Dezember in der Volksbank*messe Balingen mit u.a. GRAVE DIGGER, AXXIS und STALLION.