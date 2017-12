× Erweitern Baohna Baohna

Chillen, tanzen, gepflegte Unterhaltung. Bekannte Standards der 1930er bis 1960er Jahre

Latin … Swing … Jazz … Groove …Ein erlesener Musikmix und Anekdoten zu den Stücken mit Baohña. Freuen Sie sich auf gefühlvollen, groovigen Jazz mit Dorothea Stern am Saxophon, Alfred Krämer und Peter Wanner an der Gitarre sowie Ralf Baumgärtner am Percussion Set-Up.