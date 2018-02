Bar et Buena Vista

Karibisches Flair pur mit den legendären „Grandfathers of Cuban Music“: In The Bar at Buena Vista entführen sie ihr Publikum in einer mitreißenden Show voller Musik, Tanz und kubanischer Lebensfreude in das stimmungsvolle Havanna der vierziger und fünfziger Jahre.

Dichte Rauchschwaden handgedrehter Zigarren erfüllen den Raum, die Strahlen der Abendsonne spiegeln sich glutrot in den schweren Rumgläsern und hübsche Frauen lehnen am Tresen in der Erwartung, zu den prickelnden Klängen der kubanischen Live-Band zum Tanz aufgefordert zu werden – das ist der „Social Club“ des Stadtteils Buena Vista in Havanna. Ob Rumba, Salsa oder Cha-Cha-Cha – temporeich wechseln die Tänze ebenso wie die Stimmungen und erzählen spannende wie gleichermaßen humorvolle Geschichten von Liebe, Eifersucht und Versöhnung.

Die eigentliche Sensation des Abends jedoch sind die Musiker selbst. Die „Grandfathers of Cuban Music“ sind allesamt lebende Legenden und selbst großartiger Teil der Geschichte, die sie mit unwiderstehlichem Charme präsentieren. In The Bar at Buena Vista bringen die grandiosen Altväter kubanischer Musik mit karibischer Leichtigkeit jeden zum Träumen. Buchen Sie noch heute Tickets für Ihren Kurztrip nach Kuba!