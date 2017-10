Das Trio lässt die Hits der 50er bis 70er Jahre in originellen Kostümen, originalem Sound und tollem Bühnenbild aufleben. Die Stimmung aus dieser schönen Zeit ist garantiert.

Wenn Barbara Boll, Helmut Wehe und Patrick Embach bekannte Hits anstimmen wie: Mit 17 hat man noch Träume, Liebeskummer lohnt sich nicht, Ich will `nen Cowboy als Mann, Zwei kleine Italiener, Ganz Paris träumt von der Liebe oder Ich will keine Schokolade, ist man in diese Ära der Schlager zurückversetzt. Auch optisch wird die " Gute-Alte-Zeit " wieder aufleben, lassen Sie sich überraschen!

Schon bei den ersten Liedern begibt sich das Publikum mit auf die Zeitreise. Jeder kennt die Schlagerhits, niemand kann sich dem Charme der Gute-Laune-Schlager entziehen, mitsingen und mitfeiern ab der ersten Melodie ist obligatorisch. Begeben Sie sich mit in die Zeit der Goldenen Schlager. Man muss diese Show erlebt haben. Barbara Bolls Schlager Trio lädt zu einem unvergesslichen Musikereignis ein.