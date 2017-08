Barbara Thalheim & Band

Die Berliner Liedermacherin Barbara Thalheim war in den 80er Jahren die bekannteste Vertreterin ihres Genres in der DDR. Auf subtile Art erzählten ihre Songs im Land der ideologischen Gleichschaltung vom Vergnügen des Selberdenkens, der Kraft des Individuellen, dem mit Vorgaben und Appellen schwer beizukommen ist, wie der Untergang des kleineren Deutschen Staates bewiesen hat. Thalheim = politische Liedermacherin. Das ist bis heute so geblieben.

Mit tiefgründigen Texten und artifizieller Musik passt die „Rhythmische Ruferin“, wie sie sich selbst nennt, in keine Schublade.

Nun gönnt sich die Thalheim zu ihrem Siebzigsten einen schalkigen „voll * jährig“ - Rückblick auf ein reiches, unangepasstes Leben. Sie kann es selbst nicht fassen, dass es immer noch weiter geht, wo doch „so viele Namen und Adressen von Freunden und Weggefährten in meinem Telefonbüchlein schon durchgestrichen werden mussten...“