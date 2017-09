Barig Nalbantian - Gesang / Christiana Valkova - Klavier

Haydn’s unbekanntes Meerjungfrauenlied stellt das Motto für einen Abend mit ungewöhnlichen Liedern, dargeboten von zwei ebenso ungewöhnlichen Künstlerinnen, der armenisch-amerikanischen Sopranistin Barig Nalbantian und der bulgarischen Pianistin Christiana Valkova.

Sie nehmen uns mit auf eine Zeitreise durch die musikalischen Weltmeere, heben für uns versunkene Schätze von J. Haydn, W.A. Mozart, G.A. Rossini, G. Fauré, F. Poulenc, G. Gershwin und lassen sie im glitzernden Spiel der Wellen funkeln.

Natürlich, es geht um Ruhm, Ehre, wahre Liebe und Leidenschaft – wie immer!

Unerwartetes gibt es trotzdem: Haydn komponiert einen romantischen „Mermaid’s Song", Rossini, sonst Komponist opulenter Belcanto Opern, schreibt feurige Lieder über eine venezianische Wettkampfregatta, Poulenc outet sich mit einem Liederzyklus als bekennender Feminist…

Überrascht? Oder, noch besser, neugierig geworden? Gut, dann sollten Sie bei der Schatzsuche dabei sein!

Oder mit den Worten von Haydn’s Meerjungfrau: Come with me, and we will go where the rocks of coral grow. Follow, follow, follow me.