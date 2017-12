Barockgärten in Hohenlohe

Hohenlohe ist nicht nur reich an Burgen und Schlössern, sondern auch an Gärten, vor allem der Barockzeit. Nach dem Vorbild von Versailles entstanden geometrische Gartenanlagen.

Hohenlohe ist nicht nur reich an Burgen und Schlössern, sondern auch an Gärten, vor allem der Barockzeit. Nach dem Vorbild von Versailles entstanden in Öhringen, Weikersheim, Kirchberg, Bartenstein oder Schillingsfürst geometrische Gartenanlagen. Da oftmals nicht genügend Raum vorhanden war, ergaben sich besonders originelle Lösungen.