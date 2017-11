Barococo Bergfest

Viele von euch feiern unter der Woche gern das Bergfest. Und warum? Naja, weil zum Bergfest die Hälfte der (Arbeits-)Woche vorbei ist. Und das ist ja nun wirklich ein Grund zum Feiern. Die Mitte eines Zeitabschnitts, also z. B. der Mittwoch als Mitte der Arbeitswoche, wird als Bergfest bezeichnet. Allerdings geht es beim Bergfest analog zum Bergsteigen auch darum, bei der Hälfte der Zeit einen schwierigen Teil oder Abschnitt überstanden zu haben. Die restliche Hälfte des Abschnitts sollte nun hoffentlich leichter fallen, da es ja dem Ende zu geht. Also macht euch den Spaß und feiert mit uns euer Bergfest wenn ihr, egal bei was, die Hälfte der Zeit erreicht habt.Der Mittwoch ist ja seit Jahren Kult in Heilbronn´s beliebtesten Gewölbekellerclub . Vor allem für Student´s & Friends ist das Barococo unter der Woche eine beliebte Anlaufstelle und das nicht nur weil es Mittwochs besonders attraktive Bitburger Specials gibt. Zusätzlich zum Bierspecial gibt es gegen Vorlage des Studentenausweises noch ein mal 1 Euro Rabatt auf den Eintrittspreis und 1 Euro Rabatt auf alle Longdrinks und Cocktails - all night long!

jeden Mittwoch ab 21.00 Uhr: Bergfest

Musik: Mixed Music Start: 21 Uhr

Location: Barococo Nightclub