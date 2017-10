× Erweitern orchestra mondo

Immer auf Entdeckungsreise spaziert das Quintett durch die Tangolandschaften, durch die Welt des Gypsy-Swing und der Musettes und taucht mit wilden Tänzen in den Balkan ein.

Italienische Balladen laden zum Träumen ein und amerikanischer Swing entfacht das Fernweh. Verwurzelt in die Vergangenheit und ständig auf der Suche ins Heute verbinden die fünf Musiker die Lust am Improvisieren mit fast schon vergessenen Melodien. Mit viel Einfühlungsvermögen und ihrer Liebe zum Instrument entsteht ein ganz persönlicher Klang, dem man sich kaum entziehen kann. Es spielen: Anja Baldauf (noch bestens bekannt als "Cydeco-Annie"), Akkordeon und Melodion; Thomas Bouterwek, Alt- und Sopransaxophon; Titus Waldenfels, Gitarre, Violine und Steel Guitar; Jörg Heß, Kontrabass; Stefan Baldauf, Schlagwerk.

Kartenvorbestellungen bei Hanni Schifferdecker, Tel. 09343/3077

Die Erfolgsreihe "Jazz in der Aula" ist längst ein Highlight für das jazzbegeisterte Musikpublikum aus dem weiten Umland.Bekannte Jazz-Größen aus der ganzen Welt waren schon in der Aula des Martin-Schleyer-Gymnasiums in Lauda zu Gast und begeisterten die Jazzliebhaber aus Nah und Fern.Über das Jahr verteilt finden rund fünf Konzerte der unterschiedlichsten Musikrichtungen statt - Sinti-Swing, Oldtime-Jazz, Spirituals & Gospel-Songs, New Orleans Jazz, Dixieland und vieles mehr...