Am Sonntag, 20. August 2017 ist es in Dinkelsbühl wieder Zeit für den alljährlichen Bartholomäus-Jahrmarkt, der von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der Altstadt stattfindet.Seine Bezeichnung bekam der Markt durch den Gedenktag an den Heiligen Bartholomäus am 24. August.Zusätzlich zum allgemeinen Markttreiben mit zahlreichen Ständen in der Bauhofstraße und Unteren Schmiedgasse lädt die anheimelnde Atmosphäre des romantischen Alten Bauhofs zum verweilen ein.Gelegenheit zu einem gemütlichen Spaziergang und zum Kennenlernen der Stadt bietet sich zusätzlich bei den Stadtführungen, die täglich um 11:00 Uhr und 14:30 Uhr ab dem Münster St. Georg angeboten werden.Zum Abschluss eines gelungenen Familienausfluges gehört in Dinkelsbühl selbstverständlich der Nachtwächter, der seine Runde täglich um 21.00 Uhr ab dem Münster St. Georg beginnt und eine Stunde durch die Altstadt zieht.