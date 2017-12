Der Werdegang der Basement Saints verläuft seit der Gründung 2012 nur in eine Richtung; steil nach oben auf dem sonnengeküssten Highway des Rock ‘n‘ Roll, der die drei Musiker aus Solothurn hoch hinaus trägt. Die „Saints“ gehören zu den authentischsten und leidenschaftlichsten Schweizer Rockbands. Ein Gitarrenspiel, dass dich in die 70er Jahre zurückkatapultiert, ein Drummer, bei dem man als Treibstoff mehr als nur Koffein vermuten könnte, begleitet durch die mit Whisky getränkte, verrauchte Stimme, welche den kritischen Lyrics einen kraftvollen Ausdruck verleiht. Abgerundet wird alles von dem ätherischen vierten Bandmitglied, welches den Basssound herbeiruft. Ernsthaft, die Band hat keinen Bassisten, doch donnert der Bass durch die Subwoofer wie ein Unwetter. Die Mischung der jungen Band lässt jeden Fuß auf den staubigen Boden stampfen und liefert einen Feuersturm, der einem die freie Seele um die Ohren schleudert.

​Obwohl die Jungs schon einiges erlebt haben, ist ihr Ehrgeiz und ihre Motivation noch lange nicht erloschen, im Gegenteil, er lodert wie ein wilder, nicht aufzuhaltender Flächenbrand. Sie zelebrieren weiterhin was sie am meisten lieben: Die Musik. „Free Soul Rock ‘n’ Roll, to you it can be whatever you want it to!”