Der Säure-Basen-Haushalt reguliert im Körper die Aufrechterhaltung einer für den Stoffwechsel optimalen Wasserstoffionenkonzentration im Extrazellulärraum (Raum außerhalb der Zellen). Diese Wasserstoffteilchen mit elektrischer Ladung fallen ständig bei den normalen Stoffwechselvorgängen im Körper an. Sie werden normalerweise durch körpereigene Puffersysteme neutralisiert und über die Atmung, die Nieren und die Haut ausgeschieden. Doch was, wenn die körpereigenen Puffersysteme überlastet sind? Kann durch eine angepasste Ernährung der Körper unterstützt und die Säurebelastung verringert werden? Was heißt das konkret bei der Lebensmittelauswahl? Diese und weitere Fragen beantwortet die Ernährungsberaterin der Kurverwaltung, Iris Gutbrod beim Ernährungsgespräch „Basenbetonte Ernährung – was ist wichtig?“ am 04.07.2017 um 19:30 Uhr im Kurhaus, Tagungsraum Kurparkfoyer (Eingang Parkseite). Der Eintritt ist für (Jahres-) Kur- und Gästekarteninhaber frei. Am Samstag, 08.07.2017 um 10:00 Uhr gibt es ein „KochImpuls“ in der Lehrküche des Kurhauses zum Thema „Gemüse und Früchte – mmh lecker!“ Es werden unter anderem Tomatenkaltschale mit Melone, Zucchinirisotto mit Basilikum und Heidelbeer-Avocado-Mousse zubereitet und verkostet.