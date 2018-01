Bass am Sonntag pres. Lehar (Diynamic Music / People & Machines)

Egal ob Open Air oder Indoor: Die Partyformel „Elektronisch, euphorisch, emotional“ von „Bass am Sonntag“ funktioniert immer und überall! Bevor es im Sommer wieder rausgeht, feiert die Crew erst mal munter in der Romy weiter – diesmal mit Lehar an den Decks, der gerade mit seiner „All Through The Night“-Tour durch die Welt düst!

„Bass am Sonntag“ ist nicht nur eine Partyreihe, sondern ein Versprechen – und zwar für beste elektronische Musik inklusive serienmäßig eingebauter Durchdreherei. Sowohl legendäre Open Air-Events im Ludwigsburger Waldhaus als auch stramme Indoor-Partys in Clubs wie dem White/Noise, der Romantica und natürlich der Romy gehen auf das Konto der quirligen Reihe. Und die macht 2018 genau da weiter, wo sie 2017 aufgehört hat – nämlich mit feinen Partys mit klasse Bookings!Und da haben sich die Macher mit Lehar direkt einen dicken Fisch geangelt: Der italienische DJ und Produzent ist mit seinem emotionalen, kreativen House-Sound momentan weltweit schwer angesagt. Seine Musik als „Tracks“ zu bezeichnen ist beinahe schon eine Beleidigung – es sind eher fein gestrickte Kompositionen, die verschiedene atmosphärische Klänge, dramatische Effekte, brummende Basslines und leichte Melodien kombinieren. Kein Wunder, dass schon seine erste Veröffentlichung „Sargas“ auf dem Offenbacher Label „Connaisseur“ direkt und mit voller Geschwindigkeit durch die Decke ging, und die Welt aufhorchen ließ. Es folgten weitere, gefeierte Platten auf „Diynamic Music“ und anderen Labels, mit denen er seinen Ruf als exzellenter elektronischer Musiker festigen konnte. Entsprechend häufig darf er auch als Remixer ran. Klar, wer möchte nicht, dass sein Original-Track von Lehar aufs nächste Level gehievt wird?! Auch als DJ lässt er Spontanität und Emotionalität walten – und so nimmt er die Crowd auf der ganzen Welt regelmäßig auf schwitzige Trips durch emotionale Universen mit. Und weil der Bedarf danach mittlerweile so riesig ist, ist er nun unter dem Motto „All Through The Night“ auf Tour. Dass er dabei auch in der Romy Halt macht, versteht sich ja von selbst!Zwei, die ebenfalls regelmäßig für Hochgefühle auf der Tanzfläche sorgen, sind Alexander Maier und „Bass am Sonntag“-Mann Philipp Werner. Alexander Maier mischt seit Anfang der 1990er die Elektronikszene auf, und zwar sowohl als DJ als auch als Produzent: Seine erste Platte kam 1994 auf den Markt, auf dem renommierten „Exun“-Label erschienen ab Ende der Neunziger dann eine Reihe waschechter Clubhits. Und an diesem qualitativen Output hat sich bis heute nix geändert. Gut so, denn Alexanders Tracks sind detailverliebte Meisterwerke mit emotionaler Tiefe und hypnotischem Wumms. Ben Watt – DJ, Produzent und Teil des britischen Duos Everything But The Girl, war (und ist) ebenfalls von seiner Musik so angetan, dass er „unseren“ Alex direkt für sein Label „Buzzin Fly“ verpflichtete. 2008 gab er auf „Moodmusic“ seinen Einstand mit der „Sahara EP“, 2010 formierte er sich mit seinem Stuttgarter DJ-Buddy Marius Lehnert zu almaMALE – die erste Scheibe „Wrong Exit“ wurde 2010 auf „Blufin“ veröffentlicht.Philipp Werner ist Party-Mitbegründer von „Bass am Sonntag“, und ein echter Fachmann für drückende Beats, der seit vielen Jahren den Sound des Stuttgarter Nightlifes mit innovativen und mitreißenden Techno- und House-Sets prägt. Als feste Kessel-Partyinstanz bespielt er regelmäßig die besten Clubs in und um Stuttgart – auch Festivals wie das SEMF sind dabei! Bass, Bass – Ihr braucht Bass? Hier kriegt ihr ihn!!

Bass Am Sonntag pres.:

All Through The Night Tour

Lehar (Diynamic Music / People & Machines, Venedig)

Alexander Maier (Moodmusic, Stuttgart)

Philipp Werner (Bass am Sonntag, Stuttgart)

Romy S., Stuttgart, Beginn: 23:00 Uhr