„Elektronisch, euphorisch, emotional“ – so geht die Partyformel von „Bass

am Sonntag“! Und die funktioniert ganz hervorragend, egal ob Open Air,

oder im Club! Und weil er so gut zu dem Motto passt, spielt bei dieser

Ausgabe der Amsterdamer Elektronik-Held Patrice Bäumel. Zu seinen

größten Fans zählt übrigens das italienische Überflieger-Duo Tale of Us –

und ihr bald auch (wenn ihr es nicht schon seid)!

Wo immer „Bass am Sonntag“ auftaucht, ist einmaliges Elektrotainment

vorprogrammiert: Sowohl legendäre Open Air-Events im Ludwigsburger

Waldhaus als auch stramme Indoor-Partys in Clubs wie dem White/Noise

und natürlich der Romy gehen auf das Konto der beliebten (und berühmt-

berüchtigten!) Partyreihe. Jetzt geht’s in die nächste Runde – und für die

konnte man Patrice Bäumel gewinnen. Er ist seit Jahren Resident im

Amsterdamer Club Trouw, einem DER Clubs für elektronische Musik in

Europa. Außerdem veranstaltet er mit „Black Magic“ und „HiFi“ zwei

schwer angesagte Partyreihen. Sein Sound, mit dem er als DJ und

Produzent die Feiergemeinde weltweit glücklich macht, strotzt nur so vor

Energie – und Abenteuer. Denn wenn es etwas gibt, das man von Patrice

Bäumel garantiert nicht erwarten sollte, dann ist es stumpf vor sich her

pluckernde Musik. Nein, er macht lieber Musik, die er selbst als „Techno für

Erwachsene“ bezeichnet – also mit Ecken und Kanten, mit Einflüssen aus

verschiedenen Genres, und vor allem mit viel Herzblut. Seit seiner ersten

Platte anno 2005 hat der Gute auf allen wichtigen Labels veröffentlicht,

darunter „Kompakt“, „Get Physical“, „Turbo“, „Diynamic“ – und nun auch

auf „Afterlife“, dem Label des schwer angesagten italienischen Duos Tale

of Us. „Glutes“ heißt die Platte, die momentan mit Karacho sämtliche Club-

Tanzflächen der Welt erobert. Kein Wunder also, dass die Nummer gerade

beim Techno-Magazin Faze auf Platz 1 der Juni-Charts rangiert! Ein echt

heißes Eisen also, dieser Patrice Bäumel – wer sein Gig verpasst, kann

weder mitfeiern, noch später mitreden. Isso.

Aber keine „Bass am Sonntag“ ohne exzellente lokale DJ-Power! Mit dabei

ist Party-Mitbegründer Philipp Werner, ein echter Fachmann für drückende

Beats, der seit vielen Jahren den Sound des Stuttgarter Nightlifes mit

innovativen und mitreißenden Techno- und House-Sets prägt. Als feste

Kessel-Partyinstanz bespielt er regelmäßig die besten Clubs in und um

Stuttgart – und durfte 2016 sogar auf dem SEMF ran!

Eine weitere Grundfeste des hiesigen Nachtlebens ist Alexander Maier. Er

ist schon seit Anfang der 1990er am Start, sowohl als DJ als auch als

Produzent: Seine erste Platte kam 1994 auf den Markt, auf dem

renommierten „Exun“-Label erschienen ab Ende der Neunziger dann

einige waschechte Clubhits. Und an diesem qualitativen Output hat sich

bis heute nix geändert. Gut so, denn Alexanders Tracks sind detailverliebte

Meisterwerke mit emotionaler Tiefe und hypnotischem Wumms. Ben Wat

Juli

2017

– DJ, Produzent und Teil des britischen Duos Everything But The Girl, war

(und ist) ebenfalls von seiner Musik so angetan, dass er „unseren“ Alex

direkt für sein Label „Buzzin Fly“ verpflichtete. 2008 gab er auf

„Moodmusic“ seinen Einstand mit der „Sahara EP“, 2010 formierte er sich

mit seinem Stuttgarter DJ-Buddy Marius Lehnert zu almaMALE – die erste

Scheibe „Wrong Exit“ wurde 2010 auf „Blufin“ veröffentlicht. Mit Alex und

Philipp stehen Patrice in dieser Nacht also zwei Experten in Sachen

elektronischer Tanzmusik zur Seite – diese „Bass am Sonntag“ kann also

nur durch die Decke gehen!