Bass Station presents Upgrade

Gebrochene Beats und rollende Subs bestimmen das Geschehen bei The Bass-Station. Namen wie Bassface Sascha, E Decay, Bassline-Generation, DJ Tobi, Soulsurfer oder MC Dragoon sind mit The Bass-Station verknüpft. Dazu kommen immer wieder Gäste, welche die Bass-Station verstärken werden. Das Line Up des jeweiligen Abends wird aber vorab nicht verraten. Doch seid versichert, das Line Up wird erstklassig sein!Artists:// Upgrade (Serial Killaz/ UK)// Rampage Twinz (Bass Station Crew)// Bassline Generation (Bass Station Crew)// Dub Berzerka (Hooverbass Rec.)// DJ Dry (Bass Station Crew)hosted by// MC Renegade// MC Chronick// MC Tazz Onemit Gast aus UK: UPGRADE