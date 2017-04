Bassgang (Berlin)

Bass, HipHop, FuturesoundDie BASSGANG hat den Turn Up in Berlin und darüber hinaus etabliert. Das junge Team mit verschiedenen kulturellen Hintergründen, brachte von 2013 bis 2015 mit der Reihe "NACHBARSCHAFTSBASS" neue frische Vibes in das Nachtleben der Hauptstadt, versammelt eine große Anhängerschaft um sich herum und verknüpft Jugendliche, internationale Hipster und die Club-Szene miteinander. Nach einer kurzen Auszeit sind sie nun zurück und bringen ihre einzigartige Mischung aus UK-Sounds, US-Hip Hop und einprägsamen Clubtracks mit! Freut euch auf eine Nacht, die so schnell nicht mehr zu toppen sein wird – wer die Jungs schon mal im Club erlebt hat, weiß Bescheid...