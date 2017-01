Bastian Stein plays „Birth Of The Cool“ & Peter Brötzmann

Bastian Stein plays „Birth Of The Cool“

Schon nach der Aufführung von Gil Evans’ Fassung von „Porgy & Bess“ zur Festivalpremiere 2015 wurde seitens des Publikums und der Beteiligten der Wunsch geäußert, sich auch anderen dieser selten aufgeführten Werke zu widmen. Nun, da Bastian Stein seit diesem Semester zum festen Lehrkörper des Jazzinstituts zählt, bietet sich also wieder ein Anlass. Denn nur mit einem herausragenden Solisten – wie Bastian Stein es ist – lässt sich ein Programm wie „Birth Of The Cool“ sinnvoll aufführen. Aufgenommen 1949, arrangiert von Evans, Carisi, Mulligan und John Lewis ist diese Musik der Beginn der praktischen Kooperation der beiden Pioniere Gil Evans und Miles Davis.

Bastian Stein, tr

Jakob Manz, as

Bastian Brugger, bars

Uli Gutscher, tb

Nora Hannisdal, hrn

Jonas Urbat, tba

Martin Sörös, p

Joel Büttner, b

Daesik Lee, dr

Peter Brötzmann

Eine besondere Ehre ist es, Peter Brötzmann begrüßen zu dürfen, den 1941 geborenen Saxophonisten aus Wuppertal. Das freie Spiel wird in Deutschland wohl in erster Linie mit seinem Namen verbunden, und doch ist es nur ein Anhaltspunkt, wenn man sich dem charismatischen Künstler nähern möchte, der auf der Bühne nur wenige Worte verliert. Peter Brötzmann ist einfach ein Erlebnis; ein Könner von allerhöchstem Rang.

Peter Brötzmann, Marie-Luise Herzog, Dan Roncari, sax

Apollonio Maiello, Clara Vetter, p

Jakob Obleser, b

Lucas Klein, dr

Die Festivalförderung übernimmt erneut die Stiftung Kunst und Kultur der Sparda-Bank Baden-Württemberg. Ganz herzlichen Dank und herzlich Willkommen zur dritten Auflage!