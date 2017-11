Eigentlich gehören sie zum engen Team der Programmgestalter im club bastion, veranstalten Konzerte, plakatieren, betreuen Bands und Künstler und sind oft vor Ort, wenn mal wieder jemand für die Kasse oder Bar gebraucht wird.Aber warum nicht auch selbst mal Musik machen, einen Abend lang ein Publikum begeistern, Spaß haben und sich selbst mal hochleben lassen?Diese Frage stellten sich einige musikbeflissene Mitglieder des club bastion, fackelten nicht lange und gründeten die hauseigene Bastionsband. Zwischenzeitlich hat sich diese Gruppe zu einer festen musikalischen Größe entwickelt, die auch außerhalb der Bastion ihr Können zum Besten gibt. So wurde der Auftritt als Supportband der Spider Murphy Gang im Rahmen des Rollschuhplatz-Open-Air im Juni dieses Jahres ein sensationeller Erfolg. Mittlerweile ist es schon Tradition, dass die Bastionsband am Ende des Jahres in der Bastion ein Konzert gibt.An der Besetzung hat sich seitdem nichts verändert: es spielen Jürgen Wursche aus Wendlingen, die Kirchheimer Hannes Spieth, Christian Kirschbauer und Günther Scheuring an ihren Gitarren. Elmar Brummer am Bass, Sven Hartmann am Schlagzeug und Anja Mayer am Saxophon runden die Bastionsband ab.