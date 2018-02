× Erweitern Bauen Wohnen Renovieren 2018

Neben der Arbeit ist Wohnen eines der Grundbedürfnisse des Menschen. Ein eigenes Haus zu bauen, eine Wohnung kaufen, die eigenen 4 Wände sind der Lebenstraum der meisten Deutschen. Die Erfüllung dieses Traumes stellt die meisten Besucher vor viele Fragen, sei es wirtschaftlicher oder organisatorischer Art.

Hier ist die Bauen, Wohnen & Renovieren seit vielen Jahren die hilfreiche Adresse, um rasch an Infos zu kommen und somit Zeit und Geld zu sparen. Diese Entscheidungshilfe wird gerne in Anspruch genommen, wenn es darum geht, den eigenen Wohntraum zu verwirklichen. Zwei Tage lang profitiert der Bau- und Kaufinteressierte von der Informationsvielfalt der Messe. Und das waren im letzten Jahr immerhin fast 17.000 Besucher.

Rund 230 Aussteller aller Gewerke und mehr als 30 Vorträge und Bauvorführungen – die 18. Bauen, Wohnen & Renovieren Ausstellung hat für ihre Besucher ein umfangreiches Angebot und Rahmenprogramm zu bieten. Der Schwerpunkt liegt auch in diesem Jahr wieder beim Thema Einbruchschutz und bei energetischer und optimierter Sanierung von Altbau und dem Heizen mit regenerativen Energien.

Wer ein Haus bauen oder gar ein altes Gebäude sanieren will, muss heutzutage an vieles denken. Nicht nur an die Finanzierung, sondern auch an Energierichtlinien, an bautechnische Details, an das Ausschöpfen von Fördergeldern. Da ist jeder froh, wenn er Hilfe von Fachleuten und Betrieben, Handwerkern und Dienstleistern aus der Region bekommt, die den Besuchern unverbindlich und kostenlos Rede und Antwort stehen, Tipps geben, über neue Trends informieren und mit dem nötigen Fachwissen weiterhelfen. Vom Immobilienfinanzierer bis zum Sanitärfachbetrieb, vom Elektrotechniker über den Raumausstatter, vom Schreiner über den Spezialbeschichter zum Solarexperten.