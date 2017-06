BBB - BEATS BY BLACKOUT und das ALL NIGHT LONG. Als Special DJ-Set gibt es einen Mix aus den größten Hits, die seine mittlerweile 15-jährige DJ Karriere begleitet haben. Von Oldschool und Newschool Hits aus Hip Hop & R’n’B über House & Dance Music bis zum aktuellen Clubsound wird an diesem Abend nichts ausgelassen. Lasst Euch dieses musikalische Feuerwerk auf keinen Fall entgehen wenn es mal wieder BBB - BEATS BY BLACKOUT heißt. This Boy is on fire & will rock the show!