Beach, Beauties & Beyond

TRAP, TWERK, BOOTY BASS, HIP HOP, R&B, DANCEHALL und ganz viele andere Urban Music Stilrichtungen zu einem unglaublichen intergalaktischen Mix zusammen gemischt, gibts am 28.07. in full Effect im Hip Island!Wer schon einmal auf einer Beach Beauties And Beyond gefeiert hat, hatte die Möglichkeit das besondere Etwas dieses Events live mitzuerleben.

Wie das Motto schon sagt: Urban Beats en Masse, sexy Frauen und eben, das gewisse Extra "darüber hinaus" werden euch definitiv überzeugen.

Der R.O.C. City Deejay DJ Case wird euch mit einem speziell für die BB&B zusammengestellten und abwechslungsreichen Urban-Music aber auch Genreübergreifendem Programm immer wieder aufs Neue überraschen. Als Support haben wir diesmal DJ Reg im Gepäck.