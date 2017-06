× Erweitern BeachNo8

Das Leben ist zu kurz für schlechtes Wetter! Der Sand ist gesiebt und die Sonne lacht: It’s Beach-Time!

Auch in diesem Jahr präsentieren die N8:Schwämer wieder über fünf Tage Beach N°8 – OPEN AIR auf 400 qm Sandfläche rund ums Palatin. Freut euch auf kühle Drinks, fruchtige Cocktails, Live-Musik und gemeinsames Relaxen mit den Füßen im Sand und der Sonne im Gesicht.

Der Beach N°8 ist von Mittwoch bis Samstag ab 18 Uhr, am Sonntag zum Ausklang schon ab 14 Uhr für euch geöffnet. Freitag bis Sonntag präsentieren wir euch Live-Musik vom Feinsten, Mittwoch und Donnerstag laden wir zum After-Work mit Beachsounds.

Freitag, 07.07.2017 | 18 – 22 Uhr: As Far As Low – Das sympathische Duo schafft es seit nun mehr als 5 Jahren mit ihrer einzigartigen Ausstrahlung kleine und große Menschenmengen zum Singen und Tanzen zu animieren.

Samstag, 08.07.2017 | 18 – 20 Uhr: Acoustic Radio – sympathisch, stimmungsvoll und anders! So präsentieren sich die Profimusiker Dominik Dlask (Gesang), Matthias Schärf (Gitarre) und Andreas Fuchs (Percussion) mit ihrer Formation auf den unterschiedlichsten Events. Ihr facettenreiches Repertoire umfasst Hits und Klassiker der letzten fünf Jahrzehnte, präsentiert in schlankem und frischem musikalischem Gewand.

Samstag, 08.07.2017 | 24 – 05 Uhr: Hangoverparty mit DJ Record – Nach Beach N°8 und Stadtfest feiern wir im Palatin weiter mit dem großartigen DJ Record (Hip Hop, House, RnB und Mixed Music) – Einlass ab 18 Jahren!

Sonntag, 09.07.2017 | 16 – 20 Uhr: LivingRoom – Am Sonntag chillen wir gemeinsam zu der entspannten Musik von LivingRoom, das sind Michele und Michael an Gesang und Gitarre.

Der Eintritt ist an allen Tagen frei!