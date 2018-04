Beat it! - Das Musical über den King of Pop!

Zum 60. Geburtstag von Pop-Idol Michael Jackson geht das brandneue Musical auf große Tournee – Detlef Soost verstärkt Kreativteam - am 23. April 2019 in Heilbronn Der „King of Pop“ ist zurück! Zum 60. Geburtstag von Pop-Idol Michael Jackson feiert das brandneue Musical „BEAT IT!“ am 29. August 2018 Weltpremiere im Theater am Potsdamer Platz in Berlin und geht ab November 2018 erstmals auf große Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Nach Heilbronn kommt das Musical über Michael Jacksons musikalischen Lebensweg am 23. April 2019. Tickets sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.beat-it-musical.com erhältlich. Passau, 15.03.2018. Mehr als 350 Millionen verkaufte Tonträger und über 200 restlos ausverkaufte Stadien auf seinen drei Solo-Welttourneen machten ihn zum erfolgreichsten Entertainer aller Zeiten. Schon im Kindesalter, als Mitglied der legendären „Jackson 5“, erlangte Michael Jackson Weltruhm – der endgültige Durchbruch gelang ihm spätestens mit der Veröffentlichung des bestverkauften Albums aller Zeiten: „Thriller“. Am 29. August 2018 wäre Michael Jackson, der erfolgreichste Popinterpret des 20. Jahrhunderts, 60 Jahre alt geworden. Am selben Tag feiert das Musical „BEAT IT!“ Weltpremiere in Berlin und setzt damit dem „King of Pop“ ein würdiges Denkmal. Ab November 2018 bis Mai 2019 wird die MusicalBiografie auf großer Tournee in über 50 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen sein (u.a. in München, Frankfurt, Leipzig, Hannover, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Wien und Zürich) und den Mythos zu neuem Leben erwecken. Deutschlands bekanntester TV-Juror, Fitnesscoach und Choreograph Detlef Soost verstärkt das Kreativteam des neuen Musicals „BEAT IT!“. Zum künstlerischen Team gehören Regisseurin Andreana Clemenz, Choreograph Alex Burgos und der musikalische Leiter Marin Subasic, die Detlef 2 Soost bei der Konzeption und Inszenierung beraten und unterstützen wird. Detlef Soost wird außerdem für das Musical einen Jackson-Song choreographieren. Detlef Soost: „Für mich schließt sich mit der kreativen Tätigkeit für das Musical des „King of Pop“ ein Lebens- und Wirkungskreis. Mit 12 Jahren bin ich Michael Jackson Fan geworden und bin durch ihn zum Tanzen und meiner Karriere gekommen. Nun abschließend Teil des künstlerischen Teams zu sein, das sein Vermächtnis auf die Bühne bringt, ist für mich mehr als eine Ehre!“. Produzent Oliver Forster: „Ich freue mich, dass wir Detlef Soost mit seiner langjährigen Bühnen- und Medienerfahrung und seiner Begeisterung für Michael Jackson für unser Kreativteam gewinnen konnten.“ „BEAT IT!“ ist mehr als ein Musical! Die zweistündige Hommage von Erfolgsproduzent Oliver Forster (u.a. „Falco - Das Musical“) zeigt in spektakulären Bildern Michaels erste Schritte im Musikbusiness mit den „Jackson 5“, seine unvergleichliche Solokarriere aber auch seine persönlichen Veränderungen. Für die glaubhafte und altersgetreue Darstellung Michaels setzen die Macher gleich auf mehrere der weltweit besten Jackson-Darsteller. Mit verblüffender Nähe zum Original singen, tanzen und mimen sie die Musik-Legende. In einem Aufsehen erregenden Bühnenspektakel lassen sie gemeinsam mit einem großen Ensemble aus erstklassigen Schauspielern, Tänzern, Sängern und Musikern den Mythos des „King of Pop“ auferstehen. Die spektakuläre Bühnenshow präsentiert 25 der größten Jackson-Hits in den einzigartigen Originalchoreografien. Hits wie „Dirty Diana“, „Thriller“, „Man In The Mirror“, „Billie Jean“, „Beat it“ oder „ABC“ nehmen die Zuschauer mit auf eine atemberaubende, musikalische Zeitreise. BEAT IT! – eine Hommage an den größten Entertainer unserer Zeit, dessen Musik unvergessen bleibt.