Beatbox - public privacy

Stimmperformance/ Donny Karsadi -Video/Elektronik; Frauke Aulbert - Stimme

Frauke Aulbert ist derzeit eine der gefragtesten Stimmkünstlerinnen in der Neuen Musik. Als Performerin gastierte die ehemalige Stipendiatin des Schloss Solitude zuletzt in New York, Warschau und kurz nach der Eröffnung in der Elbphilharmonie in Hamburg. Video und live-Video ist dabei ein integraler Bestandteil der Aufführung. Sie kontrastiert das aus der Popmusik kommende und in Amerika entstandene Beatboxing mit zeitgenössischer Musik und entwickelt es weiter. Ihr Programm besteht zumeist aus Stücken, die von jungen, namhaften Komponisten für sie geschrieben wurden.