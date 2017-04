Beatles-Revival-Show - mit Pangea

Welcome back to the sixties

Einen Hauch der 60er und 70er Jahre weht am Freitag den 21.7.2017 durch den Open-Air Bereich der Firma Kern in Kernen. Der Stadtanzeiger veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Weingut Kern die "Beatles Revival Show" mit der Band PANGEA in Kernen. Die "Beatles" sind mit Sicherheit die berühmteste Band aller Zeiten. Auch wenn ihre Ära nur zehn Jahre währte, ist der Erfolg und die Begeisterung für ihre Musik auch fast 45 Jahre nach ihrer Auflösung ungebrochen. Bereits 1992 gründeten die 4 tschechischen Musiker, aus purer Liebe zur Musik, die Beatles-Revival-Band "PANGEA". Seither begeistern die Musiker Fans aller Generationen in ganz Europa. 2011 wurden PANGEA sogar für die legendäre Beatlesweek in Liverpool gebucht und begeisterten im berühmten Cavern Club das fachkundige Publikum. Bei der Beatles-Revival-Show von "PANGEA" scheint es, als stünden Paul McCartney,John Lennon, Ringo Starr und George Harrison höchstpersönlich auf der Bühne. Mit authentische Outfits, charakteristische Frisuren, original Instrumenten und einer atemberaubenden Performance sorgen die vier Musiker für absolute Gänsehaut-Momente. PANGEA lassen eine Zeit wiederaufleben, die voller Leben, voller neuer Ideen und voll von dem Wunsch nach Veränderung war. Keine Band hat die Welt je so verändert, wie es die Beatles getan haben. Zu Hits wie "Let It Be", "Help", "Love me do", "Yesterday" oder "Hey Jude" werden die Beatles an diesem Abend wieder zum Leben erweckt. Welcome back to the sixties.