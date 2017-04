Beats for Freaks vol. Psych'n'Garage

Willkommen zum Beats for Freaks Vol. Stoner Rock! Auf dem Festplatz in Stümpfelbach steigt der Heavy Psychedelic/ Blues/ Stoner/ Garage Trip, der sich gewaschen hat.

Exclusive German Show

The Nomads (GaragePunk, Sweden)

Für ihren einzigsten bisher bestätigten Auftritt in dem Deutschland, beehren die Legenden „The Nomads“ das Beats for Freaks und gehen auf eine musikalische Zeitreise. Mittlerweile sind die alten Herren nur noch selten auf europäischen Bühnen zu bewundern, doch das Beats for Freaks lässt sie aus dem tiefsten Schweden extra einfliegen, um ein Konzerterlebnis der Extraklasse zu garantieren.

Aber auch das weitere Line-Up kann sich zeigen lassen:

-Buddha Sentenza (Heavy Pyschedelic, Heidelberg)

-Stonehenge (Heavy Progrock, Potsdam)

-Cherokkee (70´s Hard Rock, Köln)

-Hafensabine (GaragePunk, Backnang)

Wie jedes Jahr wird das Beats for Freaks vom geilsten und ältesten noch bestehenden selbstverwalteten Jugendzentrum der BRD geplant und umgesetzt. Die Zuschauer unterstützen somit auch direkt die Selbstverwaltung und das Erhalten von Freiräumen. Natürlich ist das komplette Festival unkommerziell, dass heißt, Alles was man bekommt ist handgemacht und selbst auf die Beine gestellt. Den Besucher erwartet eine großartige Atmosphäre, mit eigenen Ständen, Möglichkeiten zum Entspannen, Runterkommen und ein paar kühle Biere zu genießen.

* Afternoon Special* Einlass schon ab Mittags 15 Uhr, hier könnt ihr euch mit euren Liebsten bei Tanz und Spiel die Zeit bis zum Konzertbeginn um 18 Uhr versüßen. Neben unser Sumo Arena mit den passenden Anzügen, dem Beerpongfeld und dem Flunkyballmatchplatz wird es natürlich noch ein (nicht nur für Kinder zugelassenes) Kinderschminken geben.