(Chicken) Tikka Masala, eine Adaption eines indischen Currygerichts in der englischen Küche, ist, einer Erhebung im Jahre 2001 zufolge, das beliebteste Gericht in UK. Weil die Currywurst im Buko-Grill aber mindestens genauso legendär ist, setzten wir heute auf Beats Tikka Masala und importieren eine ganz andere Delikatesse aus Neu-Delhi für Euch: Rummy Sharma, weitgereister DJ und Producer und unter anderem auch für Kling Klong und BluFin tätig, gibt sich zwischen Gigs in Berlin, Goa, München und Neu-Delhi die Ehre im Buko. Noch schärfer wird das Soundgericht durch raffinierte Zutaten von unserem Lieblings-Andalusier Ricardo Bravo.