Beatsteaks Beatsteaks

„Achtung, Achtung“, so beginnt der Facebook-Post, mit dem die Beatsteaks gestern ihr neues Video zu „Hate to Love“ veröffentlichen. Volle Aufmerksamkeit sollte man aber auch den Zeilen darunter schenken: fast beiläufig erwähnen die Berliner Punkrocker, dass sie schon im August mit neuem Album auf eine kleine, aber exklusive Clubtour gehen. Fünf Gigs in „Metropolen“ wie Kiel, Augsburg und eben Heidelberg! Am 29.8. endet die Sommer-Mini-Tour bei uns in der halle02 - nur 3 Tage bevor das achte Beatsteaks Album „Yours“ erscheint.Zuletzt in der Region waren die Beatsteaks bei Rock’n’Heim 2014 und vor wenigen Wochen spielten sie vor ca. 90.000 Fans bei Rock am Ring. Nachdem die halle02 in ihren15 Jahren bereits die Toten Hosen, Kraftklub und die Broilers auf der Bühne hatte, freut man sich mit den Beatsteaks nun auf eine weitere deutsche Punkrockikone.