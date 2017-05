Becca Stevens gilt in den USA als das aufstrebende Singer/Songwriter-Juwel aus dem Big Apple schlechthin. Das 1984 in North Carolina geborene und in Brooklyn lebende Multitalent weiß, wie man gute Songs schreibt und wie man sie mit unangestrengter Ehrlichkeit und großem künstlerischem Expansionsdrang einem geneigten Publikum nahebringt.

Mit ihrem neuen Album ‚Regina’ erfindet sich Becca Stevens komplett neu. Nach diversen Studien über das Leben der englischen Königin Elizabeth I. begann sie ihr Album-Projekt, indem sie sich intensiv mit dem Wirken unterschiedlicher Regentinnen aus Historie, Literatur, und Folklore beschäftigte, wobei sie auch ihre eigene Imaginationskunst zu diesem Thema bemühte.

Aus diesem Fundus von realen und fiktiven Persönlichkeiten entstand ein Songzyklus, der sich zu einem wundervoll klingenden Gesamtkunstwerk formte.

Wie Traumgebilde sind Becca Stevens‘ Kompositionen, die, losgelöst von ihrem eigenen, realen Bewusstsein, ein Eigenleben führen. „Ich trage sie permanent in mir, so dass ich denke, dass sie zu einem festen Bestandteil von mir geworden sind“, konstatiert die junge Künstlerin, deren Vorbilder und musikalische Inspirationen Nina Simone oder Joni Mitchell sind.

Nachdem die vielseitige New Yorkerin zuvor nur unter der Becca Stevens Band firmierte, markiert das Album ‚Regina‘ nun den ersten Schritt in Richtung einer parallel verlaufenden Solokarriere.

Unter der Regie von Produzent Troy Miller mischten bei der Einspielung von „Regina“ Michael League (Snarky Puppy), Jacob Collier, Laura Mvula und der legendäre David Crosby mit.

Ihr atemberaubendes Spektrum an musikalischen Ideen, ihr schier unendlich großer Ideenreichtum, ihre magische Poesiekunst und ihr elegant-beseelter Gesang machen auch aus dem Album ‚Regina‘ ein Singer/Songwriter-Meisterwerk. “Becca Stevens ist eine Sängerin und Gitarristin, die perfekt die Balance zwischen tiefschürfenden Melodien und lyrischer Kapriziosität wahrt“, schreibt die New Times über Stevens, die dem Charme des unverfälschten Folk ebenso Rechnung trägt wie der Raffinesse des Jazz.

Wir freuen uns, diese tolle junge Künstlerin nach ihrem Auftritt im Herbst letzten Jahres ein weiteres Mal im BIX begrüßen zu dürfen!