Beefcake Open Air Disco

Die Beefcake baut die Discokugeln wieder draußen auf und veranstaltet seine dritte Open Air Disco – dieses Jahr bei uns im Kowalski. Musikalisch setzt die Beefcake auf House und Disco, angelehnt an die Partys in den 70igern, 80igern und 90igern in Chicago, Detroit, New York und Ibiza, in Clubs wie Studio 54, Paradise Garage oder auf der Terrasse im Space und inspiriert von Larry Levan, David Morales, DJ Tonka, Joey Negro und Louie Vega. Sie haben die Stimmen von Diana Ross, Donna Summer, Michael Jackson oder Loleatta Holloway zu einem ewigen Echo vereint und auf die Tanzfläche gebracht. In Kombination mit unserer Terrasse: Sounds very good. Ein Samstagmittag in absoluter mint condition wie Vinyl in perfektem Zustand