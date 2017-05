Beefcake Soundsystem

Mit der Partyreihe Beefcake im Freund & Kupferstecher wollen wir an die Zeit erinnern, in der wir, homo und hetero, auf schwulenfreundliche Partys gegangen sind, weil dort die beste Musik der Stadt lief und kreative Menschen zusammenkamen. Wir wollen allen eine angenehme Party bieten und verzichten dabei auf das Pompöse. Auf Musik legen wir besonders großen Wert. Bei der Beefcake läuft House und vor allem Disco – angelehnt an die Partys in den 70igern, 80igern und 90igern in Chicago, Detroit und New York in Clubs wie Studio 54, Paradise Garage oder Limelight.

Wenn Du Dich in unsere Friendlist einträgst, bezahlst Du nur 5 €: www.beef-cake.de/friendlist.

Tix:

Friendlist: 5 €

Abendkasse: 8 €