Beethoven Nacht 2017 - Württembergische Philharmonie

Zum Auftakt der Klassiksaison 2017 findet am Sonntag, 29. Oktober 2017 ein ganz besonderes Klassikereignis in der Stadthalle Heidelberg statt:die 8. Beethoven-Nacht – eine Hommage an den großen Komponisten mit der beliebten Württembergischen Philharmonie.Württembergische PhilharmonieDirigent: Fawzi HaimorVioline: Angelo de Leo