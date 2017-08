Beethoven-Sonaten für Pianoforte und Violine II

× Erweitern Ksenia Dubrovskaya

An drei Abenden können Sie alle zehn Violinsonaten von Ludwig van Beethoven hören – chronologisch und in intimer Atmosphäre des Schlosses Aschhausen. Drei Abende eines Genies! Dargeboten von Ksenia Dubrovskaya, der die Coburger Presse das Prädikat „Geigenspiel wie Engelshaar“ verliehen hat sowie von der gebürtigen Armenierin Sona Barseghyan, die 2013 einer der Künstlerinnen von „Weltklassik am Klavier“ wurde. Beide Musikerinnen sind mit Preisen ausgezeichnet, international sehr gefragt und in vielen großen Konzerthäusern zu Gast gewesen. Erst im letzten Jahr haben sie den Beethoven-Zyklus in Eriwan und Berlin aufgeführt. Der erste Abend beginnt mit den Sonaten Nr. 1 bis 4 – D-Dur, A-Dur, Es-Dur und a-Moll.