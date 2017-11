Beethovens 9. Sinfonie / Jahresschlusskonzert

Stuttgarter Philharmoniker

Tschechischer Philharmonischer Chor Brünn

Manuela Uhl, Sopran

Agnieszka Rehlis, Alt

Thomas Piffka, Tenor

Taras Konoshchenko, Bass

Noam Zur, Leitung

Debussy: Préludes à l'après-midi d'un faune Préludes (Orchesterfassung)Beethoven: Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125 mit Schlusschor über Schillers Ode "An die Freude"

8. Sonderkonzert Ob man das Gewesene feierlich in die Vergangenheit entlassen oder dem Neuen freudig entgegensehen möchte - zur Zeit des Jahreswechsels passt wie kaum ein anderes Werk Beethovens 9. Sinfonie mit ihrem glanzvoll-festlichen Schlusschor. Der großartige Chor aus Brünn und die Stuttgarter Philharmoniker in Bestform, sind dabei Garanten für ein erhebendes Konzertvergnügen! Als Apéritif genießen Sie Debussys farbenfrohe Préludes, darunter seine berühmten"Préludes à l'après-midi d'un faune" in einer eigens angefertigten Orchesterfassung.